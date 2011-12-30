У Чернівцях вчителі не отримали щорічної премії
Чи економили на преміях для працівників міськради?
Начальник управління освіти Чернівецької міської ради Валентина Малишевська пояснила під час сесії міськради чому вчителі цього року не отримали щорічної винагороди за працю, пише Молодий буковинець.
- У 2011 році учителям проплачена і 30-відсоткова надбавка, і матеріальна допомога на оздоровлення, - пояснила Валентина Малишевська. - Не здійснена проплата — винагорода за працю. Вона здійснюється в тому випадку, якщо є економія. Чому немає економії? Ви всі прекрасно знаєте, що цього року 1 вересня до навчання приступило на 582 дитини більше в школах і на 1300 дітей більше в дошкільних установах.
Коли депутати поцікавилися, чи цього року економили на преміях для працівників міської ради, начальник фінансового управління Лівія Бамбуляк відповіла:
- В проекті бюджету зменшені оці виплати на 1 мільйон 214 тисяч. В 2011 році так само зменшені. На утримання господарського управління в результаті вжитих заходів зі скорочення, з оптимізації зменшені видатки в цьому бюджеті на 1 мільйон 700 тисяч гривень. Не можна ж все ліквідувати.