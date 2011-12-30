Дівчатка вчаться краще у класах без хлопчиків

Результати дослідження, проведеного у Великобританії, показали, що якщо дівчатка вчаться окремо від хлопчиків, то вони рідше пропускають заняття і краще засвоюють навчальний матеріал.

Доктор Патрік Нолен і професор Елісон Бут з Ессекського університету провели дослідження - вони розділили групу студентів з 800 осіб, що навчаються за курсом «Введення в економіку», на три групи - дівчата, юнаки та змішану групу.

З`ясувалося, що в кінці року середня оцінка в групі, де навчалися тільки дівчата, вище, ніж у двох інших. За статистикою, кожна дівчина з цієї групи здала річний іспит по курсу на 7,5% краще, ніж інші учасники дослідження.

Крім того, відвідуваність дівчат у цій групі була вищою, ніж у їхніх однокурсниць в змішаній групі. У середньому, учениці «одностатевого класу» відвідали за підсумками року 71% занять, у той час як дівчата, що навчаються в класі з юнаками, відвідали в середньому тільки 63% лекцій і семінарів з курсу.

Дівчата, які навчалися тільки зі своїми однолітками, зізналися, що без хлопчиків відчувають себе більш комфортно і впевнено.

Дослідження було засноване на даних інших експериментів, які показали, що навчаючись окремо від хлопчиків, дівчата найчастіше йдуть на ризик і стають більш конкурентоспроможними, повідомляє Euromag з посиланням на Daily Mail.