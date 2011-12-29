Учені назвали головних ворогів науки 2011 року

Фахівці з британської організації Sense About Science склали список знаменитостей, які стали в 2011 році головними ворогами науки

Список ворогів науки складався на основі аналізу висловлювань знаменитостей про здоров`я, устрій світу, принципи існування живої природи та іншого. У перелік SAS, наприклад, потрапили цитати зірки реаліті-шоу «Пляж» Ніколь «Снукі» Поліцці, дизайнера взуття Крістіана Лабутена, співачки Сьюзі Кватро і багатьох інших, пише Lenta.ru з посиланням на офіційний сайт SAS.

Зокрема, вчених обурила розповідь Ніколь Поліцці про океанську воду - в розмові з журналістами зірка реаліті-шоу заявила, що не любить купатися через те, що в океані занадто багато китової сперми. Поліцці вважає, що саме від неї морська вода солона.

Сьюзі Кватро, в свою чергу, одного разу розповіла про те, що для того, щоб позбутися від частих болів в горлі вона приймала миючий порошок із соком. Кватро стверджує, що суміш порошку з соком має цілющий вплив на товсту кишку, в якій нібито починаються всі хвороби, в тому числі ангіна.

Дизайнер Крістіан Лабутен недавно заявив, що дізнався головний секрет популярності серед жінок взуття на високих підборах. На його думку, стопа жінки, потрапляючи у черевик, приймає таку само форму, яку зазвичай приймає при оргазмі, про що йому повідомила його подруга.

Подібний список ворогів науки фахівці організації склали для того, щоб попередити шанувальників зірочок про небезпеку. Суспільство має уважніше ставитися до слів зірок, аналізувати їх, ставити під сумнів і перевіряти ще раз, звіряючись з науковими працями на ту чи іншу тему, вважають вчені.