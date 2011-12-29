У Азарова божаться, що гроші на зарплати вчителям є

Місцеві бюджети повністю забезпечені коштами на виплати зарплати працівникам соціально-культурної сфери, запевняють в уряді

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів України, 29 грудня на «Українській правді» було опубліковане повідомлення «Вчителі зустрінуть Новий рік без зарплат», у якому подано недостовірну інформацію про виплату заробітної плати працівникам освіти.

У зв’язку з цим Управління комунікацій Міністерства фінансів інформує, що протягом жовтня-грудня 2011 року Міністерством фінансів було вжито заходів із забезпечення коштами місцевих бюджетів на оплату праці працівників бюджетних установ. Зокрема, збільшено обсяг додаткової дотації з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів на 1 721,8 млн. грн.

Відтак, станом на 29 грудня, за інформацією головних фінансових управлінь обласних державних адміністрацій, місцеві бюджети в повному обсязі забезпечені коштами, здійснюється виплата заробітної плати працівникам соціально-культурної сфери, в тому числі - закладів освіти, своєчасно у встановлені законодавством терміни.

Дане питання перебуває на особистому контролі прем’єр-міністра України Миколи АЗАРОВА.

У разі порушень з виплатами заробітної плати в установлені законодавством терміни громадяни негайно можуть звертатися на телефон урядової «гарячої лінії» за номером 0-800-507-309 (дзвінки зі стаціонарних телефонів у межах України безкоштовні).

У вихідні та святкові дні члени уряду працюватимуть згідно з затвердженим графіком чергувань і зможуть оперативно вжити заходів для усунення порушень.