Студентів-”четвірошників” у 2012 році позбавлять стипендій?

“Стипендіальна реформа”, яка випливає із зареєстрованого вчора у парламенті проекту нового Закону “Про вищу освіту,” – це бомба сповільненої дії для влади. Про це стверджують у Всеукраїнській молодіжній організації “Фундація Регіональних Ініціатив” (ФРІ). Молодь впевнена – узаконення студентських стипендій на рівні прожиткового мінімуму під час або вже після парламентських виборів призведе до студентських протестів.

“Ще до активної фази лобіювання розробленого Міністерством освіти законопроекту № 9655 у ЗМІ та під час закритих нарад відомства були озвучені наміри Міністра загалом зменшити обсяг отримання майбутніх стипендій шляхом введення постановою Кабінету Міністрів додаткових критеріїв отримання стипендій, – пояснює Голова Спеціального відділу Секретаріату ФРІ Михайло Лебедь. – А той факт, що бюджет-2012 вже сформовано, і сформовано без збільшення коштів стипендіального фонду у півтора рази, свідчить про те, що цілком реальними є плани Дмитра Табачника позбавити стипендій, зокрема, усіх студентів-”четвірошників” під час, або вже після парламентських виборів.”

У ФРІ також зазначають, що в законопроекті № 9655 продовжує залишатись норма, що дозволяє адміністраціям вищих навчальних закладів необмежено збільшувати плату за навчання студентів-контрактників у будь-який час і на будь-яку суму. Докладний аналіз небезпеку законопроекту молодіжна організація обіцяє оприлюднити вже в новому році.