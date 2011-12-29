БЮТ: Влада не передбачила гроші на харчування дітей

Фракція «БЮТ-Батьківщина» в рамках пропозицій до бюджету Києва на 2012 рік пропонує додати ті пункти, які були прописані в текстовій частині бюджету 2011 року, проте чітко не прописані в бюджеті 2012 року.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі депутатської фракції «БЮТ-Батьківщина» у Київраді.

«Влада засліпла своїми примарними досягненнями настільки, що забула профінансувати беззаперечно важливі статті такі, як надати дітям віком до трьох років з малозабезпечених сімей безкоштовні молочні суміші та спеціальне дитяче харчування», - заявила голова фракції Тетятна Меліхова.

Депутат розповіла, що сьогодні в кулуарах йдуть дискусії чи надавати молочне дитяче харчування дітям саме до 3 років. Адже у 2011 році депутати проголосували за гарантоване отримання відповідного харчування дітям до 2 років, а малозабезпечені сім’ї могли користуватись безкоштовним молочним харчуванням до досягнення їхньою дитиною 3 років.

«Владі треба судити не по своїм статкам, а подумати про те, що це безкоштовне дитяче харчування для сімей, які не мають чим годувати дітей, може бути їжею останньої надії», - наголосила Т. Меліхова.

Крім того, фракція «БЮТ-Батьківщина» у Київраді зауважила, що влада не включила в бюджет міста до 2012 року в межах загального обсягу бюджетних призначень по галузі «Охорона здоров′я» видатки на забезпечення постійних донорів місячними проїзними квитками на 2 види транспорту з метою підвищення зацікавленості населення в поширенні донорства і забезпечити поховання одиноких громадян та громадян, від поховання яких відмовились рідні.