Профком Донецького вишу просить міністра втрутитися у конфлікт

Профспілковий комітет Донецького національного університету, який представляє інтереси більш як 3 тисяч чоловік, просить міністра освіти і науки, молоді і спорту України Дмитра ТАБАЧНИКА втрутитися в конфліктну ситуацію, що склалася у виші.

Як повідомив сьогодні кореспондентові УНІАН голова профспілкової організації працівників ДонНУ Володимир ПОДМАРКОВ, відповідного листа з проханням було направлено Д.ТАБАЧНИКУ 26 грудня.

«Ми надіслали міністрові листа з повідомленням, третій за рахунком, у якому пояснили ситуацію, і сподіваємося на те, що ТАБАЧНИК пояснить позицію міністерства і щодо університету, і взагалі щодо виборів ректора в нашому виші», - сказав В.ПОДМАРКОВ.

Він нагадав, що ще в листопаді після відповідного рішення профкому ДонНУ міністрові освіти було направлено заяву, в якій вказувалося про «численні порушення чинного законодавства України, які допускаються з боку виконувача обов`язків ректора ДонНУ Петра ЄГОРОВА».

На підставі викладеного профком вишу вимагав від міністерства «розірвати трудовий договір з виконувачем обов`язків ректора Донецького національного університету Петром ЄГОРОВИМ».

«Ми, крім заяви, направили міністрові дуже великий комплект документів.. Але реакції від міністерства не дочекалися», - сказав В.ПОДМАРКОВ.

Він також повідомив, що в.о. ректора П.ЄГОРОВ звернувся із заявою в міліцію з приводу нібито фальсифікації рішення профкому університету, в якому прозвучали вимоги про розірвання трудового договору міністерства з П.ЄГОРОВИМ.

«Тепер до нас з міліції приходять представники УБЕЗ для розмови з приводу заяви П.ЄГОРОВА», - сказав В.ПОДМАРКОВ.

Тому профком університету знову надіслав 26 грудня чергового листа Д.ТАБАЧНИКУ і сподівається «бодай на якусь відповідь».

«У цьому листі ми ще раз пояснюємо ситуацію, яка склалася у зв`язку з оприлюдненням нашої заяви (з вимоги профкому розірвати трудовий договір між ЄГОРОВИМ і міністерством). Говоримо про дії в.о. ректора і міліції. І в кінці листа просимо ТАБАЧНИКА розібратися в ситуації і сприяти законному її вирішенні», - пояснив В.ПОДМАРКОВ. При цьому він додав, що в останньому листі профком запевняє міністра, що його «будь-яке рішення буде прийнято з вдячністю і розумінням».

«Так, ми чекаємо від ТАБАЧНИКА реакції, будь-якої. Просимо пояснити його позицію і позицію міністерства щодо університету і взагалі щодо виборів ректора. Головне, аби були законність і визначеність... А то сьогодні ігнорують людей, йдуть і по душах, і по долях. То нехай, зрештою, буде оголошено конкурс ректора в нашому університеті», - підсумував В.ПОДМАРКОВ.

У свою чергу П.ЄГОРОВ відмовляється будь-що коментувати журналістам. На прохання кореспондента УНІАН висловити своє ставлення до даної ситуації, в приймальні ректора секретар категорично заявив, що «ректор не буде нікому нічого коментувати».

Довідка УНІАН. 29 липня 2010 року міністр науки і освіти України Дмитро ТАБАЧНИК, не одержавши від ректора ДонНУ академіка НАН України, Героя України Володимира ШЕВЧЕНКА добровільної згоди на залишення посади, звільнив його своїм наказом.

2 серпня 2010 року профспілкові комітети працівників і студентів ДонНУ звернулися письмово до Президента України і прем`єр-міністра України з проханням «вимагати від Д.ТАБАЧНИКА оголосити конкурс на заміщення посади ректора ДонНУ».

23 вересня 2010 року заступник міністра освіти і науки України Євген СУЛІМА, який прибув до Донецька, представив активу університету нового в.о. ректора П.ЄГОРОВА, який до цього обіймав посаду декана обліково-фінансового факультету даного університету.

23 листопада 2010 року міністерство оголосило конкурс на посаду ректора ДонНУ. На посаду ректора свої кандидатури спочатку подали троє людей – П.ЄГОРОВ, В.ШЕВЧЕНКО, а також викладач ДонНУ Юрій ЛИСЕНКО. Але потім В.ШЕВЧЕНКО зняв свою кандидатуру, оголосивши про те, що одержує від органів місцевої влади і з міністерства освіти непрямі погрози і вимоги не брати участі в конкурсі ректора. За словами В.ШЕВЧЕНКА, ставлеником міністерства був П.ЄГОРОВ і цього ніхто не приховував.

10 грудня 2010 року конференція трудового колективу ДонНУ вибрала для затвердження міністерством на посаду ректора Ю.ЛИСЕНКА. Однак 17 грудня 2010 року Окружний адміністративний суд м.Києва за позовом професора Олександра КОРИСТІНА заборонив Міністерству освіти і науки укладати контракт з Ю.ЛИСЕНКОМ. Відтоді П.ЄГОРОВ продовжує залишатися на посаді виконувача обов`язків ректора Донецького національного університету.