У ВР зареєстрували законопроект Табачника про вищу освіту

Сьогодні, 28 грудня, у Верховній Раді України зареєстрований законопроект про вищу освіту. Про це УНІАН розповів координатор громадської ініціативи «Студентський захист» Андрій ЧЕРНИХ.

Відповідно до інформації офіційного веб-порталу Верховної Ради України у парламенті зареєстрований проект Закону України «Про вищу освіту» (р.н. 9655 від 28.12.2011 року)

“Очевидно, що зазначений законопроект буде розглядатись профільним комітетом вже на початку наступної сесії в лютому місяці 2012 року. Студентські громадські організації і просто студенти будуть відслідковувати процес роботи над законопроектом, особливо під час його підготовки до другого читання, щоб такі питання, як підвищення студентських стипендій до мінімального прожиткового рівня, забезпечення прийому на перший курс за державним замовленням не менше, як 51% студентів, незмінності плати за навчання протягом всього строку навчання залишилися в остаточній редакції законопроекту», - підсумував Андрій ЧЕРНИХ.

Як нагадує ZN.ua, що резонансний документ розроблено в Міністерстві освіти і науки, молоді та спорту України під керівництвом Дмитра Табачника. Напередодні 20 грудня депутати більшості з подачі голови профільного Комітету регіонала Максима Луцького розчистили шлях для його офіційної реєстрації (знявши з розгляду альтернативний законопроект теж регіонала Юрія Мірошниченка).

Разом з тим відзначимо, як заявляв М.Луцький, внесення урядової редакції закону мало відбутися «того ж дня», тобто тиждень тому. Також він розраховував на прийняття документа Верховною Радою ще до Нового року.

Як повідомлялося, у редакції документа, підготовленого Д.Табачником, пропонується ввести поняття «плагіат», за який студентів можуть відрахувати з ВНЗ, зрівняти стипендію до прожиткового мінімуму і дозволити ВНЗ щорічно підвищувати вартість навчання.