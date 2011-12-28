На Тернопільщині шість шкіл отримали нові автобуси

У Тернопільській області шість шкіл отримали нові шкільні автобуси.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі облдержадміністрації, ключі від автобусів на Театральному майдані Тернополя вручив голова ОДА Валентин ХОПТЯН.

На завершення урочистостей В.ХОПТЯН подарував школярам солодощі.

За даними губернатора, загалом протягом 2011 року в область надійшло 10 шкільних автобусів, ще два придбано за кошти місцевих бюджетів у Гусятинському і Заліщицькому районах, один – за кошти проекту «Рівний доступ до якісної освіти в Україні».