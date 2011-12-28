Томенко не заздрить Табачнику

Заступник голови Верховної Ради Микола ТОМЕНКО звернувся до Генеральної прокуратури України з приводу фактів зловживань Міністерством освіти, молоді і спорту при використанні коштів державного бюджету України на забезпечення навчальних закладів підручниками і посібниками.

Про це він повідомив сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

Він зазначив, що прокуратура не повинна шукати “середній ешелон чиновників” в Міністерстві освіти, молоді і спорту щодо порушень в цій сфері. “Ми свідомі, що такі спеціальні речі, як використання коштів - сотні мільйонів гривень, і перемога на тендері (йдеться про друкування підручників і посібників - УНІАН) структури, яка, м’яко кажучи, не пов’язана з поліграфією, без міністра і заступників міністра не вирішується”, - підкреслив М.ТОМЕНКО.

Він висловив сподівання, що Генпрокуратура “буде жорстко боротися з корупціонерами в Міністерстві освіти”. “І я не заздрю міністру (йдеться про Дмитра ТАБАЧНИКА - УНІАН), якщо прокуратура буде діяти адекватно”, - наголосив заступник голови ВР.

М.ТОМЕНКО підкреслив, що до ВР надійшла інформація Рахункової палати України щодо результату аудиту ефективності використання коштів державного бюджету на забезпечення навчальних закладів підручниками і посібниками.

Відповідно до переданих журналістам на прес-конференції матеріалів Рахункової палати, “МОНмолодьспорту не забезпечує належної координації роботи з видання підручників та неефективно, неекономно і з порушеннями використовує відповідні кошти державного бюджету”, і як наслідок - “неодноразові доручення Президента України і заходи Кабінету міністрів України щодо своєчасного і повного забезпечення навчальних закладів навчальною літературою не виконано, державного комплекту навчальної літератури для відповідних класів не запроваджено”.

У документі сказано, що постійною є практика виділення коштів “за два-три місяці до початку навчального року при технологічному терміні виготовлення підручників до п’яти місяців”. “У результаті в 2010 році підручники друкували після 1 вересня, з них кожна восьма школа отримала практично наприкінці навчального року. У 2011 році після початку навчального року надруковано 10% підручників. Для термінового виконання держзамовлення видавництва закуповували офсетний папір за погодженням МОНмолодьспортом цінами, що були вище ринкових на 30-40%, внаслідок чого неефективно використано кошти державного бюджету в сумі 6,9 млн. грн.”, - йдеться в матеріалах РПУ.

Також зазначається, що міністерство “не дотримало принципів конкурсних засад відбору підручників”. Крім того, ним “на видання 24 підручників, які не подавалися на конкурс або не зайняли на ньому перше місце, з порушенням чинного законодавства використано кошти державного бюджету в сумі 30,9 млн. грн”. В той же час у 2010 році “не видано 20 найменувань підручників-переможців, у 2011 році - 50 підручників”.

В матеріалах Рахункової палати України зазначено: “Загалом через організаційні прорахунки і неефективність системи прийняття рішень від визначення підручника-переможця до його виготовлення і доставки у 2010-2011 роках з порушеннями чинного законодавства використано 44 млн. грн., неефективно - 16,3 млн. грн”.