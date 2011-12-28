70% вчителів у Тернополі вигнали у неоплачувані відпустки?

Народний депутат, голова Тернопільської обласної організації ВО «Батьківщина» Василь ДЕРЕВЛЯНИЙ вимагає від прокуратури покарати посадовців, які примішують вчителів області іти у неоплачувані відпустки.

Як повідомили УНІАН у прес-службі обласної організації ВО «Батьківщина», про це йдеться у депутатському зверненні В.ДЕРЕВЛЯНОГО до генерального прокурора України Віктора ПШОНКИ.

У зверненні він вказує, що у Тернопільській області чиновники через директорів шкіл примушують вчителів писати заяви про надання їм відпусток без збереження заробітних плат. В.ДЕРЕВЛЯНИЙ наголошує, що ці факти носять масовий характер.

«Наприклад, у Тернополі 70% вчителів вийшли у неоплачувану відпустку під час осінніх канікул. Зрозуміло, що майже всі вчителі не можуть одночасно добровільно бажати вийти в один і той же період часу у відпустку без збереження зарплати, і це при тому, що розмір зарплати і так не є достатнім. Це все свідчить про спланованість і відбувається за вказівки представників влади з метою невиплати заробітних плат», – переконаний В.ДЕРЕВЛЯНИЙ.

За його словами, такі дії є порушенням трудових прав вчителів і злочином проти них, оскільки освітянам не виплачують законно зароблені кошти.

Відтак В.ДЕРЕВЛЯНИЙ вимагає вжити заходів прокурорського реагування з метою захисту прав вчителів Тернопільської області, яким не виплачують вчасно зарплату і примушують писати заяви про надання відпусток без збереження заробітної плати, а також притягнути до відповідальності посадових осіб, винних у порушенні прав вчителів.