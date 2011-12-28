У Житомирі школяр «замінував» ліцей

У Житомирі школяр "замінував" навчальний заклад.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила керівник відділу громадських зв’язків УМВС України у Житомирській області Алла ВАЩЕНКО.

За її словами, вчора близько 16.35 до УМВС по спецлінії «102» зателефонував хлопець, який назвався учнем 3-го класу одного з ліцеїв Житомира. У телефонній розмові він повідомив про те, що його однокласник сказав йому, що у спортзалі навчального закладу виявлено бомбу, додала А.ВАЩЕНКО.

Тоді ж на місце події виїхали правоохоронці, працівники вибухово-технічної служби та інші експерти.

Міліція кілька годин охороняла приміщення ліцею, евакуювавши звідти 300 осіб, у тому числі 20 вчителів та адміністративних працівників.

Державтоінспекція на кілька годин перекрила дороги довкола ліцею, організувавши рух транспорту по інших вулицях.

У ході перевірки вибухового пристрою не знайшли і сьогодні ліцей вже працює у звичайному режимі. Рух транспорту відновили ще вчора після перевірки.

Наразі правоохоронці шукають хлопця, який повідомив про замінування навчального закладу. "Точно встановлено, що телефонувала дитина - хлопець, однак зараз проводяться пошукові заходи і питання про покарання зловмисника буде вирішуватися пізніше", - зазначила А.ВАЩЕНКО.