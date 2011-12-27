Табачнику з Новим роком не пощастило
17:58, 27 грудня 2011Освіта
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Кабмін затвердив графік чергувань
Кабінет міністрів затвердив графік чергувань урядовців на період новорічних і різдвяних свят. Відповідне розпорядження №1320-р від 26 грудня 2011 року опубліковано на урядовому порталі.
Згідно з документом, 31 грудня чергує перший віце-прем`єр — міністр економічного розвитку і торгівлі Андрій Клюєв;
1 січня — міністр освіти і науки, молоді та спорту Дмитро Табачник;
2 січня — міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Анатолій Близнюк;
7 січня — міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко;
8 січня — міністр охорони здоров`я Олександр Аніщенко;
9 січня — міністр фінансів Федір Ярошенко.
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