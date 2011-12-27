Табачнику з Новим роком не пощастило

Кабінет міністрів затвердив графік чергувань урядовців на період новорічних і різдвяних свят. Відповідне розпорядження №1320-р від 26 грудня 2011 року опубліковано на урядовому порталі.

Згідно з документом, 31 грудня чергує перший віце-прем`єр — міністр економічного розвитку і торгівлі Андрій Клюєв;

1 січня — міністр освіти і науки, молоді та спорту Дмитро Табачник;

2 січня — міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Анатолій Близнюк;

7 січня — міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко;

8 січня — міністр охорони здоров`я Олександр Аніщенко;

9 січня — міністр фінансів Федір Ярошенко.

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