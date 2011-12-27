Закон про вищу освіту приймуть у першій половині 2012-го року?

Міністр освіти і науки, молоді та спорту Дмитро Табачник прогнозує прийняття законопроекту про вищу освіту в першій половині 2012-го року.

"Мені здається, що це - робота першої половини 2012-го року. І набрати чинності він повинен, відповідно, з моменту прийняття, а ряд статей, пов`язаних з фінансовими питаннями, з підготовкою нового бюджету - з бюджетом 2013-го року", - сказав міністр в інтерв`ю агентству "Інтерфакс-України", повідомляє Укрправда.

За словами Табачника, Комітет з освіти і науки Ради Європи зробив позитивний висновок за результатами експертизи українського проекту закону про вищу освіту.

Міністр також зазначив, що всі спірні моменти законопроекту вже зняті.

Табачник нагадав, що одна з позицій, яку необхідно відстояти в парламенті - збереження кількості студентів, що навчаються за рахунок держбюджету, на рівні 51%.

У законопроекті передбачено, що студентські стипендії будуть прирівнюватися до прожиткового мінімуму, а вартість навчання студентів-контрактників не буде змінюватися протягом навчального курсу.

За словами Табачника, ряд статей дозволять розширити автономію ВНЗ. У законопроекті передбачено, що українські освітньо-кваліфікаційні рівні будуть приведені до эвропейської системи: бакалавр, магістр, доктор філософії (Ph.D.).

"І зберігаємо, як національну особливість, молодшого спеціаліста - для того, щоб не зруйнувати систему вищих навчальних закладів першого та другого рівнів акредитації", - зазначив міністр.

Крім того, за його словами, буде узаконено зовнішнє незалежне оцінювання, яке проходять абітурієнти. "Тому що на сьогоднішній день воно проводиться, але без законодавчого закріплення", - підкреслив Табачник.

Міністр освіти також зазначив, що ряд норм законопроекту авторська група адаптувала до закордонних законодавчих актів.