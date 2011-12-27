Табачник вже мітить у депутати?

Міністр освіти і науки, молоді та спорту України Дмитро Табачник не виключає можливості своєї участі в парламентських виборах.

«Якщо Партія регіонів, членом політради якої я є, прийме рішення, що я буду брати участь у виборах, безумовно, докладу всіх зусиль для того, щоб отримати п`ятий у своєму житті мандат члена парламенту», — сказав він.

За його словами, поки остаточне рішення не прийнято, він над цим питанням серйозно не працював, але повернутися в український парламент готовий.

«Думаю, що, в принципі, за всі попередні скликання накопичений досвід парламентської роботи дозволить активно працювати і бути корисним і у законодавчому органі», — підкреслив він.

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