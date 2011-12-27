Скажений собака покусав школярку

15:49, 27 грудня 2011
Освіта
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Захищаючи доньку, батько вбив тварину

У селі Ротмистрівка Смілянського району Черкаської області скажений собака покусав 14-річну дівчинку.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі управління МНС в Черкаській області, на 14-річну дівчинку напала собака, що охороняла обійстя. Захищаючи доньку, батько вбив оскаженілу собаку. Експертиза підтвердила захворювання тварини на сказ.

На даний час потерпіла дівчина перебуває на амбулаторному лікуванні в Смілянській районній лікарні, де проходить курс вакцинації.

 

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