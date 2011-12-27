Донецький університет пішов проти волі Табачника

Профком Донецького національного університету вимагає відставки в. о. ректора Петра Єгорова.

За словами голови Володимира Подмаркова, профком відправив вимогу міністру освіти Дмитру Табачнику розірвати трудові відносини з Єгоровим через систематичне порушення ним трудового законодавства, повідомляє Укрправда з посиланням на "Сегодня".

"Ще 7 листопада в університеті відбулося засідання профкому про ситуацію, що склалася довкола міжнародного факультету ДонНУ. В.о. ректора звільнив 25 співробітників цього факультету", - сказав він.

"Причому наказ про звільнення запізнився - він вийшов 4 листопада, датований 2 листопада, а всіх наказано звільнити 31 жовтня. Це порушення всіх норм і законів. І таких фактів - маса", - додав Подмарков.

Як заявив голова профкому, Єгоров скоротив всю дирекцію студмістечка, залишивши студентів без вихователів та оперзагону, і спробував ліквідувати структурний підрозділ ДонНУ - їдальню "Бригантина".

В результаті, за його словами, на засіданні профкому 7 листопада всі присутні одноголосно ухвалили рішення написати лист на ім`я міністра Табачника, про що є аудіозапис. Але відповідь з Міносвіти досі не надійшла.

"У ДонНУ в обхід усіх законів процвітає справжня "єгоровщина", коли людей ділять на "своїх і чужих", коли будь-яка критика сприймається як виклик", - вважає Володимир Подмарков.

В. о. ректора не захотів коментувати ситуацію, почувши запитання журналістів.

У той же час Подмарков каже, що "минулого тижня Єгоров особисто викликав усіх членів профкому, які були присутні на засіданні, проводив з ними бесіду і примушував підписувати якісь заяви на свою користь".

"Люди налякані, багато підписали. Потім Єгоров зобов`язав усіх деканів провести вчені ради і заявити про довіру адміністрації. Провели, звичайно. Хіба все це законно?" - каже Подмарков.

Міністр освіти Дмитро Табачник заявив, що ситуація зовсім не така, як її показує глава профкому.

"Загальних зборів профкому не було, колектив масово ні під чим не підписувався. Це особистий конфлікт голови профкому та адміністрації", - додав Табачник.

"За часів нинішнього в. о. ректора Єгорова виш вперше виграв два великих наукових проекти, студенти активно навчаються за кордоном. І знаєте, що показово - у Єгорова немає 5 кімнат для відпочинку, як це було у царька Шевченка, а в головному корпусі перестало, даруйте, пахнути туалетом. Так що в ДонНУ все гаразд, і в наступному році ми будемо підтримувати виш і збільшимо кількість набору на бюджетні місця", - підсумував міністр.

Співробітники ДонНУ кажуть, що втомилися від негараздів в університеті, які почалися ще з літа 2010 року.

"Рядові співробітники працюють як звичайно. Але всі вже дуже втомилися, та й конфлікт сильно підмочив репутацію вишу. Нинішній в. о. ректора просто поганий управлінець, але за ним хтось стоїть", - вважає викладач одного з факультетів ДонНУ Марина.