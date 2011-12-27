В Україні вже сім вишів можуть готувати арбітражних керуючих

Ще три вищі навчальні заклади отримали дозвіл в Міністерстві юстиції на відкриття курсів з підготовки арбітражних керуючих.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства юстиції України.

За словами міністра юстиції Олександра ЛАВРИНОВИЧА, таке право надано Луганському державному університету внутрішніх справ імені Е.О.Дідоренка (м. Луганськ, с. Ювілейне), Східноукраїнському національному університету імені Володимира Даля (м. Луганськ), Дніпропетровському університету імені Альфреда Нобеля (м. Дніпропетровськ).

Таким чином, станом на 27 грудня вже сім навчальних закладів в Україні отримали дозвіл здійснювати підготовку спеціалістів за кваліфікацією арбітражний керуючий. Як повідомлялося, раніше таке право також отримали: Міжнародний інститут бізнесу (м.Київ), Міжрегіональна Академія управління персоналом (м.Київ), Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників юстиції (м.Київ), а також Кримський інститут економіки та господарського права, (м. Сімферополь).

Міністр юстиції нагадав, що будь-який вищий навчальний заклад може звернутися до Мін’юсту для організації курсів з підготовки арбітражних керуючих. Таке право може бути надане закладу третього або четвертого рівня акредитації, що здійснює підготовку за напрямами "Право", "Економіка та підприємництво", "Менеджмент і адміністрування" або "Державне управління".

Підготовчі курси зможе пройти будь-яка фізична особа, що має повну вищу юридичну або повну вищу економічну освіту та стаж роботи за спеціальністю не менше трьох років.

Після завершення курсів заклад, який здійснював підготовку, проводитиме іспити. На підставі рішення екзаменаційної комісії видаватиметься свідоцтво про присвоєння кваліфікації арбітражного керуючого.

Строк дії свідоцтва становить два роки з моменту його видачі. Протягом цього строку особа матиме право звертатися за отриманням ліцензії на провадження господарської діяльності арбітражних керуючих.

Як повідомлялося, Мін’юст визначено головним органом у системі центральних органів виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної політики з питань банкрутства Указом Президента України від 6 квітня 2011 року №395/2011.