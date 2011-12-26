Викладач, що напав на студентку, звільнився

Викладач кулінарного коледжу Луганського національного університету ім. Т.Шевченка (ЛНУ), глава Луганської організації Української народної партії Валентин Ткаліч написав заяву про звільнення з коледжу.

За фактом розміщення в ЗМІ інформації про некоректну поведінку викладача Луганського професійного торгівельно-кулінарного ліцею Валентина Ткаліча керівництвом ЛНУ була створена робоча комісія для перевірки інциденту. Про це повідомляє прес-центр ЛНУ ім. Шевченка.

Результати внутрішньої перевірки показали, що частина фактів, вказаних у ЗМІ, відповідає дійсності. Подібна поведінка викладача є неприпустимою, вважає керівництво ЛНУ.

Валентин Ткаліч говорить, що читав студентам першого курсу кулінарного коледжу курс "Захист Вітчизни" (раніше він називався "Початкова військова підготовка").

"Цей предмет вимагає хоч би елементарної дисципліни від студентів. А три дівчини поводилися дуже зухвало. Особливо одна епатажна - слов`янка з африканським кільцем в носі. Може, їй хотілося чогось, але я був не налаштований. Я попросив її вийти, вона не хотіла. Тому я витягнув її "за шкірку" з аудиторії", - розповів Валентин Ткаліч.

Валентин Ткаліч відзначив, що у нього зріст 180 сантиметрів, а студентка - дуже маленька. Тому бити її він не міг.

За його словами, ця історія довкола нього нагнітається штучно, оскільки не всім подобається його політична діяльність.

Osvita.org.ua