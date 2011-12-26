Аудитори знайшли мільйонні «дірки» в підручниках Табачника

Рахункова палата провела аудит ефективності використання коштів держбюджету, виділених у 2010-2011 роках на забезпечення навчальних закладів підручниками та посібниками, і встановила: протягом останніх 9 років Міносвіти не забезпечує належної координації роботи з видання підручників і неефективно, неекономно та з порушеннями використовує бюджетні кошти

Про це «Коментарям» повідомили в Рахунковій палаті.

«Для термінового виготовлення підручників видавництва закуповували папір за цінами, вищими за ринкові на 30-40%, внаслідок чого неефективно використано 6,9 млн. грн. бюджетних коштів. Також МОН не перевірив виробничі потужності переможця тендерних процедур з надання поліграфічних послуг - ТОВ «Побутелектротехніка», яке виявилося фактично посередником, а не виконавцем замовлення. Тому після випуску 10 найменувань підручників на рахунку підприємства залишилося від 66 до 84% отриманих коштів, що призвело до додаткових витрат з бюджету 5,9 млн. гривень », - зазначили аудитори.

Також експерти відзначили, що непрозорою є процедура конкурcного відбору підручників та прийняття рішень про їх видання. Так, на випуск 24 підручників, які не подавалися на конкурс або не стали в ньому переможцями, з порушенням чинного законодавства використано 30,9 млн. гривень. Одночасно в 2010 році не видано 20 найменувань підручників-переможців і 50 - в 2011.

«Не забезпечивши своєчасного спрямування коштів для планомірного виготовлення підручників, МОН уникнуло відповідальності, передавши всі повноваження в цій сфері Інституту інноваційних технологій і змісту освіти. Разом з тим ця установа, належним чином не організувавши своєчасне виконання поставлених завдань, давало дозволу видавництвам на комерційний друк. Як наслідок, вартість підручника зростала в 2-3 рази», - підкреслюють у Рахунковій палаті.

Також впроваджений Інститутом недосконалий порядок визначення реальної потреби в підручниках призвів до надмірного випуску 515,7 тис. примірників, які фактично не використовуються, тоді як на їх видання витрачено 8,6 млн. грн. з держбюджету.

«Основна причина зазначених порушень - незадовільна організація роботи МОНмолодьспортом. Спрямовані з бюджету 319 млн. грн. на випуск підручників не забезпечили потреб навчальних закладів у сучасній навчальній літературі. Зокрема, не забезпечені підручниками учні з особливими потребами та діти національних меншин, для яких окремі найменування не видавалися жодного разу за останні 20 років », - підкреслили експерти.

На їхнє переконання, в умовах економного та ефективного використання бюджетних коштів тільки в 2010-2011 роках можна було додатково видати 3,4 млн. підручників, або майже на чверть більше виготовлених.