Новий принцип фінансування польських вишів мотивує і студентів, і науковців

Польща в рамках реформування системи вищої освіти закріпила новий принцип фінансування університетів, який сприяє мотивації і студентів, і науковців.

Про це в інтерв’ю ZN.UAрозповіла проректор Львівського національного університету ім. Івана Франка, кандидат філологічних наук Марія Зубрицька.

За її словами, ця реформа дає не просто гарантії на словах. Найкращі університети, котрі довели якісний рівень підготовки фахівців і заслужено здобули реноме якісних центрів наукових досліджень, відповідно до нового закону, отримають статус Провідного національного наукового осередку (КNOW). Цей статус дасть змогу університетам одержувати державну підтримку на свою діяльність упродовж п’яти років. А працівники таких осередків матимуть вищу заробітну плату і переваги в отриманні наукових грантів.

«Таким чином, фінансовий вимір закону має два аспекти, — пояснила М.Зубрицька. - Перший — фінансова мотивація для дуже здібних студентів. Відтепер вони мають змогу не платити за другий напрям, отримувати не лише гранти ректора, а й гранти міністра і європейські гранти, щоб займатися науковою роботою».

Другий аспект, за її словами, — це мотивація та підтримка університетських науковців. Залучивши інвестиції до університету, держава на п’ять років гарантує провідним національним науковим осередкам свою підтримку.

«Це неймовірний стимул до наукової роботи, — підкреслила проректор. - Що важливо — обиратимуть університети для таких державних грантів міжнародні експерти. Уже першого жовтня 2011 року створено комісії за науковими напрямами, до яких залучено знаних європейських науковців та дослідників».

«У нас про фінансові супровідні пакети до законопроекту „Про вищу освіту“ ніхто й не говорить. І взагалі, про що може йти мова, якщо нинішнього року університети особливо відчули зменшення державної підтримки на наукові дослідження, що загрожує перетворити вищі навчальні заклади у своєрідні професійно-технічні училища», — резюмувала кандидат філологічних наук.