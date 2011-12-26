На «Олімпійському» з’являться дитячі сектори з охоронцями-педагогами

На стадіоні «Олімпійський» хочуть зробити сектори спеціально для дітей, там розробляють програму по роботі з молоддю — Youth programme. Про це заявив гендиректор держконцерну «Укрспортарена» Володимир Генінсон, у відомстві якого знаходиться НСК.

За приклад взяли арену у Нідерландах Philips Stadion, де є два сектори для дітей. В один пускають дітей до 12 років тільки у супроводі дорослих, а в інший діти старше 12 років можуть прийти без батьків. Але там знаходиться більше стюардів, ніж в інших секторах. Причому вони обов`язково мають педагогічну освіту, повідомляє газета «Сегодня».

Нагадаємо, реконструйований до Євро-2012 НСК «Олімпійський» знову стане домашнім стадіоном футбольного клубу «Динамо» (Київ). Підписання угоди про співпрацю між ФК «Динамо» (Київ) та НСК «Олімпійський» терміном на п`ять років відбулося 12 грудня.

ZN.UA