Фінський закон про вищу освіту містить 15 сторінок

Експерти з питань освітньої політики вважають, що сьогодні в Європі найуспішнішою моделлю освіти, і вищої освіти, зокрема, є фінська модель.

Про це в інтерв’ю ZN.UA повідомила проректор Львівського національного університету ім. Івана Франка, кандидат філологічних наук Марія Зубрицька.

За її словами, новий закон про вищу освіту у Фінляндії, який запровадив радикальну університетську реформу, набрав чинності в січні 2010 року. Цей закон — один із найбільш стислих за змістом у сучасній освітній практиці, бо поміщається лише на 15 сторінках, — має два надзвичайно важливих пункти.

Зокрема, це пункт про викладання англійською мовою, яка відчиняє двері до інтернаціоналізації та залучення здібних студентів у фінські університети. Другий пункт — це положення про наглядові ради університетів, у яких представники університетів мають лише дорадчий голос, а решта членів — представники бізнесу, громадських організацій і невелика кількість представників влади. Наглядова рада визначає стратегічні плани університету.

«Якщо бізнес дає інвестиції у вищу освіту, то він має право отримувати підготовлених фахівців. Якщо громадська організації бореться із певною соціальною проблемою, то вона мусить знайти шляхи її подолання з допомогою університетської освіти», — пояснила М.Зубрицька.

Вона додала, що польський закон про вищу освіту містить такі самі позиції: «І навіть більше. Поляки доручили наглядовим радам проводити моніторинг кар’єри випускника. Водночас закон дозволяє ВНЗ, які готують фахівців для прикладних наук і зосереджують увагу на практичному профілі, залучати до створення програм представників бізнес-сектору, громадських організацій тощо».