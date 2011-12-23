Викладач вишу жорстоко побив студентку

Студенти коледжу Луганського національного університету ім. Тараса Шевченка стверджують, що викладач навчального закладу жорстоко побив одну зі студенток цього вузу. Про це пише газета "Сегодня".

Учні відзначили, що поведінка одного з викладачів нагадує їм поведінку Романа Ландіка.

«Звертаються до вас студенти коледжу при університеті ім. Шевченка (колишнє кулінарне училище). Поведінка на заняттях викладача на прізвище Ткалич дуже нагадує поведінку Романа Ландіка. Днями мав місце інцидент з розпусканням рук цього викладача щодо студентки стаціонарної форми навчання», – йдеться в повідомленні, що прийшов на сайт 0642. com.ua.

Подробиць інциденту і прізвище постраждалої студенти не повідомили.

У прес-службі ЛНУ відзначили, що офіційно викладач на прізвище Ткалич в коледжі не працює. «Але він може працювати за сумісництвом чи за договором. Зараз ми з’ясовуємо, чи міг взагалі ця людина викладати будь-яку дисципліну в навчальному закладі », – відзначили в прес-службі.