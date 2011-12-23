У Києві відбудеться Міжнародний студентський фестиваль

Цієї суботи у Києві вперше відбудеться Міжнародний студентський фестиваль національних культур «Global Village», передає Радіо Свобода. Його мета, за словами організаторів, знайомство молоді з культурами, мовами і традиціями різних держав. До уваги відвідувачів пропонують культури 14 держав світу. Хоча України серед них немає.

Змінити стереотипне ставлення до іноземних культур та підвищити рівень толерантності українців покликаний фестиваль національних культур «Global Village». На цьому наголошує голова його інформаційного комітету Ольга Чихиро.

«Мета проекту – щоб люди побачили представників інших країн і захотіли відвідати ці держави. Ми мешкаємо в Україні, але небагато знаємо про інші держави. Знати щось про весь світ – чудово. Це допомагає людям зрозуміти, наскільки є важливим мир у всьому світі. І ми намагатимемося донести цю ідею іншим людям», – говорить організатор.

Саме з цією метою понад 20 іноземних студентів приїхали до України за програмою міжнародних стажувань від міжнародної молодіжної організації AIESEC, розповідає Ольга Чихиро. Вона каже, що на фестивалі вони представлятимуть 14 держав. Але учасників від України не буде, адже для них, за словами організаторів, не вистачило програмного часу.

Натомість гостям фестивалю пропонують безкоштовну зустріч зі спеціальним гостем – українським мандрівником Леонідом Кантером, автором арт-акції «Із табуреткою до Океану». Це – безпрецедентний проект, в якому мандрівники-екстремали обійшли за три місяці Монголію, Китай, Непал, Індію та Шрі-Ланку. І при цьому показували прямо на вулицях міст і містечок цих країн театралізовані дійства.

Фестиваль виховує гуманні почуття

За словами Алли Костанян, журналістки вірменського походження, яка народилася в Україні й брала участь у міжнародних студентських фестивалях, – такі акції важливі не лише для представлення культур інших народів, а й для самої України.

«Це ознака розвитку країни. Ознака того, що Україна виявляє інтерес до міжнародної спільноти, що є її частиною. Це виховує хороші почуття: солідарності, гуманності, розуміння, дружби. Це дуже важливо», – зазначає Алла Костанян.

На фестивалі очікують, зокрема, представників Індії, Китаю, Грузії, Бразилії, Греції, Австралії. Відвідувачі матимуть змогу побачити майстер-класи із традиційних видів мистецтв країн світу, концерт за участі закордонних музикантів та безпосередньо поспілкуватися з учасниками фестивалю. Офіційна мова заходу – англійська. Але за потреби відвідувачі зможуть скористатися послугами перекладача, котрих матиме кожна з країн-учасниць.