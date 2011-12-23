Викладачі Донецького університету скаржаться на погрози з боку в. о. ректора

Донецький національний університет уже півтора роки не має керівника без префіксу в.о. Триває конфлікт виконувача обов`язків ректора Петра Єгорова із колективом ВНЗ. Цього разу ситуація загострилася після листа викладачів до Міністерства освіти з вимогою розірвати контракт із Єгоровим, повідомляє Радіо "Свобода".

Вимогу викладачів розірвати контракт із виконувачем обов`язків ректора заступник голови правління профспілкової організації працівників Донецького національного університету Інга Сивицька пояснює порушеннями колективного договору і трудового законодавства. Такі порушення, за її твердженням, є системними.

«Зараз члени профкому, які проголосували за це рішення, піддаються переслідуванням з боку чинного виконувача обов`язків ректора. Зараз ось почалися на всіх учасників того засідання просто гоніння. Люди всі на нервах, страшна справа тут. Кому погрожують звільненням, кому – судом», – зауважила Інга Сивицька.

У свою чергу позиція керівництва університету невідома. Всі намагання Радіо Свобода отримати коментар від самого Петра Єгорова були марними. У його приймальні телефон не відповідав. А голова прес-служби Донецького національного університету Олександр Буга не підтвердив твердження про погрози на адресу викладачів.

«Чесно, я не в курсі з цього приводу, хто кому там погрожує. Перший раз про це чую. Я ж не профкомівський працівник. Поки що нічого не можу сказати з цього приводу», – сказав Олександр Буга.

Півтора роки тому в Донецькому національному університеті спалахнув скандал щодо звільнення тепер уже колишнього ректора ВНЗ Володимира Шевченка. Далі відбулися вибори нового ректора, на яких Петрові Єгорову забракло голосів. Тому він так і залишився виконувачем обов`язків. Міністр освіти, науки, молоді та спорту Дмитро Табачник під час візиту до Донецька цієї осені зазначав, що вибори ректора Донецького національного університету відбудуться найближчим часом.

Водночас виконувач обов`язків ректора вирішив змінити в університеті постачальника їжі, віддавши цю справу приватним підприємцям, стверджують критики Петра Єгорова. Мовляв, він звільнив працівників їдальні, що була структурним підрозділом вишу. Однак працівники подали скаргу до Трудового арбітражу Донецької області, і цей наказ скасували.