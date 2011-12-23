У школах Німеччини починають викладати іслам

У державних школах Німеччини вводиться викладання ісламу для мусульман. На даний момент мова йде про введення нового предмету в школах, розташованих у федеральних землях Північний Рейн - Вестфалія та Нижня Саксонія, повідомляє РосБізнесКонсалтинг з посиланням на портал domradio.de.

У Північному Рейні - Вестфалії іслам стане обов`язковим предметом нарівні з німецькою мовою або математикою і буде введений в програму в наступному році.

У школах Нижньої Саксонії викладання ісламу введуть в 2014 році.

Передбачається, що згодом інші федеральні землі приєднаються до цього проекту.

За оцінками Міністерства освіти, в найближчі роки ФРН буде потрібно близько 2 тис. викладачів для навчання приблизно 700 тис. дітей з мусульманських сімей, які проживають в країні.

В політичному середовищі ставлення до нововведення далеко не однозначне. Ряд політиків і експертів вважають, що введення ісламу дозволить швидше і краще інтегрувати дітей мусульман у німецьке суспільство, інші ж проти подібних змін шкільної програми.