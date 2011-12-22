У Кременчуці без води сидять дитсадок і школа-інтернат

У Кременчуці Полтавської області через порив без води залишилося близько 150 приватних будинків.

Про це сьогодні повідомили в Центрі пропаганди УМНС України в Полтавській області.

За їхніми даними, 21 грудня в районі будинку № 63 по вул. Кагамлицькій виник порив водопровідної труби, внаслідок чого без водопостачання залишилися близько 150 приватних житлових будинків - частково вулиці: Кагамлицька, Чкалова, Леонова, пров. Осипенко.

Також постраждав дитячий садок № 67 і школа-інтернат.

«Міськводоканалом забезпечено підвезення питної води жителям будинків, відключених від водопостачання, й забезпечено добовою нормою води дитячі заклади», - сказано в повідомленні.

На місці пориву працювала аварійна бригада міськводоканалу. Відновлення роботи водопроводу заплановано на сьогодні, 22 грудня.