У Чернівцях 11 студентів-іноземців захворіли на вітрянку

11 студентів Буковинського державного медичного університету захворіли на вітряну віспу (вітрянку). Хлопці та дівчата — іноземці, на навчання приїхали з Індії, пише Молодий буковинець.

Як повідомили molbuk.ua в БДМУ, почали хворіти іноземці два тижні тому. 19 і 21 грудня було госпіталізовано ще шістьох. Загалом кількість хворих сягнула 11, декого вже виписали з лікарні. Ця хвороба не має важких ускладнень, вона більше викликає дискомфорт та супроводжується висипкою, але мешканці Індії з вітрянкою незнайомі. Тому хворих було госпіталізовано. Зараз більшість студентів уже виписали з лікарні додому