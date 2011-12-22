У Чернівцях 11 студентів-іноземців захворіли на вітрянку
14:19, 22 грудня 2011Освіта
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Декого вже виписали з лікарні
11 студентів Буковинського державного медичного університету захворіли на вітряну віспу (вітрянку). Хлопці та дівчата — іноземці, на навчання приїхали з Індії, пише Молодий буковинець.
Як повідомили molbuk.ua в БДМУ, почали хворіти іноземці два тижні тому. 19 і 21 грудня було госпіталізовано ще шістьох. Загалом кількість хворих сягнула 11, декого вже виписали з лікарні. Ця хвороба не має важких ускладнень, вона більше викликає дискомфорт та супроводжується висипкою, але мешканці Індії з вітрянкою незнайомі. Тому хворих було госпіталізовано. Зараз більшість студентів уже виписали з лікарні додому
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