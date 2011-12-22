15-річна одеситка убила студента з Індії 24 ударами ножа

Одеська міліція затримала неповнолітню дівчину, яка підозрюється у вбивстві іноземця. Вона зарізала студента з Індії десятками ударів ножа після того, як він став надто активно з нею фліртувати.

23-річний громадянин Індії, що навчався в одному з вузів, познайомився зі своєю майбутньою вбивцею через соціальну мережу. Кілька днів тому він домовився з дівчиною про побачення, але додому так і не повернувся. Через два дні його друзі підняли тривогу і написали заяву в Хаджибеївський відділ міліції, пише newsru з посиланням на "Взгляд из Одессы".

Оперативники гарячими слідами затримали 15-річну дівчинку, яку підозрюють у вбивстві юнака. На допиті вона зізналася у скоєному.

За словами затриманої, під час спілкування зі студентом в його автомобілі вона розпивала з ним спиртне. А потім між ними спалахнула сварка, оскільки студент нібито став її домагатися.

Опираючись, дівчина схопила ніж, який знаходився в салоні автомобіля і почала наносити ним удари. Потерпілий отримав 24 поранення і помер на місці.

Після вбивства дівчина викрала гроші, кредитні картки та мобільний телефон іноземця. Вона пішла до подруги, де переодяглася, залишила закривавлений одяг і знаряддя вбивства.

Деякий час по тому дівчата вирішили повернутися на місце злочину і сховати машину убитого. Вони мали намір відігнати автомобіль за межі міста, але змогли проїхати лише кілька кварталів і врізалися в дерево.