Попов обіцяє, що діти в дитсадках більше не сидітимуть голодні

11:28, 22 грудня 2011
Освіта
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Каже, ніяких збоїв не буде

До кінця цього року влада Києва обіцяє погасити заборгованість за харчування дітей у дитячих садках.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав в інтерв’ю журналістам голова Київської міськдержадміністрації Олександр ПОПОВ.

"У нас дійсно є деякі борги за харчування, є деякі борги по медикаментах. Але до кінця року ми розрахуємось з цими боргами. Ніяких збоїв у нас не буде. Зараз ми проводимо роботу, щоб до кінця року забезпечити фінансування даних витрат", - сказав О.ПОПОВ.

За його інформацією, на сьогодні борг Києва по згаданих витратах становить приблизно 7-8 млн. грн.

Довідка УНІАН. Нещодавно газета “Сегодня” повідомила, що у столичних дитсадках дітей годують кашею на воді та супом без м’яса, а батькам заявляють про необхідність повністю платити за продукти харчування або давати дітям судочки і бутерброди з дому. Міський бюджет заборгував постачальникам продуктів, за даними видання, 30 млн. грн.

 

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