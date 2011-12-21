У Хмельницькому черга в дитсадок сягає майже 10 тисяч дітей

На 16 грудня у Хмельницькому черга у дошкільні заклади сягає 9249 дітей з них понад 6 тис. від двох до п’яти років. Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив депутат Партії регіонів облради та перший заступник голови Хмельницької ОДА Вадим ГАВРІШКО на сесії обласної ради у середу.

“Найбільше скарг отримав від хмельничан, що мешкають у центральній частині міста. Тут черга у дитсадки становить 1293 дитини”, - сказав він.

За його даними, щоб без проблем влаштувати дитину у дитсадок, необхідно ще до її народження стати на облік у міському управлінні освіти і науки.

Разом з тим В.ГАВРІШКО звернувся до міського голови Хмельницького Сергія МЕЛЬНИКА з проханням провести інвентаризацію приміщень, у яких раніше розташовувались дитсадки, а нині вони здаються в оренду приватним фірмам.

Як повідомляв УНІАН, на Хмельниччині спостерігається тенденція перевантаження місць у дошкільних закладах, зокрема, у середньому – 128 дітей на 100 місць. За інформацією начальника управління освіти у науки Хмельницької ОДА Віктора ОЧЕРЕТЯНКА на засіданні регіонального комітету з економічних реформ, найбільш відчутна ця проблема у Хмельницькому (152 дитини на 100 місць), Славуті (140 дітей), Шепетівці (136), Кам’янець-Подільський (126) та смт Летичів (184).

Довідка УНІАН. У Хмельницькій області нараховується 825 дитсадків з них 39 призупинили діяльність.