Через 50 років українців залишиться 8-12 мільйонів?

За прогнозами експертів, через 10 років в Україні проживатимуть 36-38 млн. чоловік, а якщо негативна демографічна динаміка збережеться, то через 50 років українців залишиться 8-12 млн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила голова Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров`я Тетяна БАХТЄЄВА, виступаючи сьогодні на комітетських слуханнях «Здоров`я - 2020: основні принципи державної політики України у сфері формування здорового способу життя і профілактики неінфекційних захворювань і шляхи її реалізації».

За її словами, за останні 15 років населення України скоротилося майже на 7 млн. чоловік - з 52,2 млн. до 45,6 млн., що «зіставно з населенням таких країн, як Данія, Грузія, Фінляндія, Норвегія».

«Якщо в 1970 році жителі України і країн Європи в середньому жили близько 70 років, то сьогодні наші люди живуть на 10 років менше, ніж жителі Європейського Союзу. Україна посідає 150-те місце серед 223 країн світу за показником середньої тривалості життя», - сказала Т.БАХТЄЄВА.

Вона зазначила, що аналіз демографічної ситуації в Україні свідчить про те, що на відміну від більшості європейських країн, населенню України «не загрожує глибока старість», тобто у віці 80-85 років і старше.

«Величина цього показника в нашій країні дуже скромна. За його рівнем Україна посідає 34-те місце в списку 43 європейських держав, США і Канади. Така демографічна ситуація зумовлена високим рівнем захворюваності населення, лідируючі позиції в структурі якої займають серцево-судинні, онкологічні захворювання, цукровий діабет і хронічні респіраторні захворювання.

Також Т.БАХТЄЄВА зазначила, що сьогодні Україна щорічно втрачає більш як 700 тис. своїх громадян, причому третину з них становлять люди працездатного віку, разом з тим смертність населення в Україні становить 15,2, а в країнах – членах ЄС 6,7 на 1000 населення.

«Рівень смертності чоловіків працездатного віку в Україні перевищує аналогічний показник навіть в країнах, де валовий національний продукт в 4-6 разів нижчий, ніж у нашій країні», - відзначила Т.БАХТЄЄВА.