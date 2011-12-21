Кримським дітям у садках не дають рибу, яйця і сметану

Прокуратура Криму виявила численнi порушення у ході перевірок додержання вимог законодавства, направленого на забезпечення неповнолітніх кримчан якісними продуктами і харчуванням. Про це повiдомляє прес-службапрокуратури автономії.

"Насамперед страждають найменші кримчани. Батьки понад 60 тис. дітей до трьох років не можуть користуватися послугами молочної кухні, тому що така є лише в Сімферополі. Дошкільникам і молодшим школярам повноцінне харчування також не гарантовано", - зазначають у прес-службі.

Зокрема, як з`ясувала прокуратура, в одному з дитсадків Феодосії не було запасів риби і сметани, не здійснювалося постачання молока. У результаті у деяких дітей трапився розлад травлення. У Судаку в раціоні молодших школярів були відсутні сметана, сир, яйця. Недотримання норм з окремих видів продуктів встановлено також у закладах Сімферополя, Ялти, Євпаторії, Сімферопольського району.

Цього року санепідемстанцією неодноразово заборонялося постачання продуктів через вміст небезпечних інгредієнтів, відсутність супровідних документів, закінчення термінів придатності. Зокрема, такі факти зафіксовані в Сімферополі, Алушті, Армянську, Сімферопольському і Красноперекопському районах.

"Грубі порушення виявлені у Феодосії, де визначений з порушенням тендерних процедур постачальник забезпечував установи недоброякісною продукцією. За даним фактом стосовно начальника управління освіти Феодосійської міськради і посадових осіб підприємства-постачальника порушено кримінальну справу. Цього року кримінальні справи за фактами зловживання службовим становищем, службової недбалості при організації і здійсненні харчування дітей також порушені прокурорами м. Сімферополя, Керчі, Білогірського і Кіровського районів, Красноперекопським міжрайонним", - повідомляє прес-служба.

За результатами перевірок на порушення внесено два десятки документів реагування, зокрема направлено подання до Ради міністрів АР Крим.