Рада розчистила шлях для законопроекту Табачника про вищу освіту

Верховна Рада України прийняла проект постанови про відкликання законопроекту № 7486 «Про вищу освіту», підготовленого народним депутатом Юрієм Мірошниченком (Партія регіонів).

За цю постанову голови комітету з питань науки і освіти Максима Луцького (також Партія регіонів) проголосували 263 народних депутати, пише Дзеркало тижня.

Відзначимо, що даний законопроект № 7486 був альтернативою нової редакції закону «Про вищу освіту», розробленої у Міністерстві освіти і науки, молоді та спорту під керівництвом Дмитра Табачника.

З моменту реєстрації законопроекту № 7486 пройшло вже більше року, однак його так і не було розглянуто у сесійній залі. Разом з тим законопроект Міносвіти досі не зареєстровано в парламенті. За регламентом Ради, документи, що регулюють одні й ті ж питання і є альтернативними, можуть реєструватися в парламенті протягом 14 днів з моменту подання першого з них.

Як пояснював раніше М.Луцький, відкликання законопроекту № 7486 необхідне для реєстрації законопроекту Міносвіти. «На погоджувальній раді ми розглянемо проект постанови і на наступний день проголосуємо за нього у сесійній залі. У цей же день у Раді буде зареєстровано законопроект Міносвіти», — йдеться він.

За його словами, нова редакція закону Міносвіти має бути прийнята до Нового року, як невідкладний документ, що визначає стратегію у сфері розвитку вищої освіти.

Нагадаємо, що у законопроекті № 7486 пропонувалося замінити акредитацію ВНЗ на акредитацію спеціальностей, дати університетам право визначати умови вступу та навчання контрактників, узаконити критерії отримання ВНЗ національного статусу.

В остаточній ж редакції документа, підготовленого Д.Табачником, пропонується ввести поняття «плагіат», за який студентів можуть відрахувати з ВНЗ, зрівняти стипендію до прожиткового мінімуму і дозволити ВНЗ щорічно підвищувати вартість навчання.