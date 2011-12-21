Освіті й медицині Чернівців під кінець року перепало ще два мільйони

Освіта і медицина Чернівців під кінець року отримали понад два мільйона гривень з Державного бюджету. Щоби розподілити ці кошти, депутатів міськради зібрали на позачергову сесію 20 грудня. Гроші підуть на оплату енергоносіїв та виплату заробітньої плати, пише Молодий буковинець.

Розпорядження про виділення коштів міська рада отримала тільки минулого понеділка, тому звісно ні про оприлюднення проекту рішення за 20 днів, ні про розгляд питання у депутатських комісях не йшлося. “Ми виконуємо норми Бюджетного кодексу. В даному випадку норми Бюджетного кодексу є вищими, ніж норми інших законодавчих документів”, - пояснила Лівія БАМБУЛЯК, начальник фінансового управління міськради.

Два мільйона 29 тисяч — це додаткова дотація з Держбюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів. Кошти перерахують освіті і охороні здоровя, щоби вони могли закінчити рік без боргів.

Крім того, зменшили видатки на запрплатню управлінню культури міськради на 166,4 тисяч та на 83,4 тисячі субвенцію з міського бюджету обласному на утримання Буковинського центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів “Особлива дитина”. Ці гроші витратять на оплату праці в управління охорони здоровя.

Найсуперечливішим питанням стало виділення 243 тисяч гривень фінансової допомоги комунальному підприємству “Містобуд”, яке нині перебуває у важкому фінансовому становищі. Депутати розділилися в думках: потрібне це підприємство Чернівцям чи ні. Наприклад, депутат Анатолій Чесанов наполягав на тому, щоби “Містобуд” пройшов процедуру банкрутства і закриття, оскільки фінансова допомога його не врятує, а борги тільки зростатимуть. Натомість Володимир Ніконов і Олексій Каспрук, навпаки, переконували, що допомогти підприємству варто.