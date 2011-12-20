Тенденції в освіті-2011: радянізація, комерціалізація, централізація

2011 рік відзначився комерціалізацією освітньої діяльності. Як передає кореспондент УНІАН, таку думку директор Міжнародної благодійної організації «Центр тестових технологій та моніторингу якості освіти» Ігор ЛІКАРЧУК висловив сьогодні на прес-конференції у Києві.

Він зауважив, що наразі також існує тенденція до уподібнення сучасної освіти до радянської моделі освіти.

Іншою негативною тенденцією у 2011 році у сфері освіти І.ЛІКАРЧУК назвав не виконання програми економічних реформ Міністерством освіти і науки, молоді та спорту.

“За минулий рік прийнято більш як 30 нормативних документів. Але мені здається, що реформи в освіті й закінчилися на етапі прийняття цих нормативних документів”, – сказав експерт.

“Я дуже хотів би назвати хоча б 5-6 нормативних документів, які, на мою думку, ведуть українську освіту до європейської. Таких немає”, – додав він.

Рішення щодо підпорядкування всіх вишів Міністерству освіти І.ЛІКАРЧУК назвав підтвердженням тенденції до “небезпечного явища” централізації управління освітою.

Окремо І.ЛІКАРЧУК виділив тенденцію до комерціалізації освітньої діяльності у 2011 році. За його словами, саме цього року вона “набула параметрів і характеристик, яких не було за всі 20 років існування незалежної української системи освіти”.