Депутати навіть не розглядали пропозицію Табачника про російську мову в дитсадках

Верховна Рада відмовилася розглядати урядовий законопроект N 9439 про внесення змін до закону «Про дошкільну освіту» (щодо мови виховання), повідомляє Дзеркало тижня.

За включення законопроекту до порядку денного у вівторок, 20 грудня, проголосували лише 217 депутатів. Зокрема, відмовилися підтримати включення законопроекту депутати фракцій: БЮТ, НУНС, Народної партії та групи «Реформи заради майбутнього». «За» голосували регіонали, комуністи і частина позафракційних.

Як повідомлялося, законопроект розроблявся Міністерством освіти і науки, молоді та спорту, підписаний міністром Дмитром Табачником і внесений до парламенту прем`єром Миколою Азаровим.

Законопроектом пропонується «забезпечити право вільного вибору батьками мови виховання їхньої дитини».

«Для задоволення національних, культурно-освітніх і мовних потреб громадян можуть створюватися дошкільні навчальні заклади, в яких виховання дітей здійснюється їхньою національною або іншими мовами. Право вибору мови виховання надається батькам», — пропонують автори законопроекту.

Окрім того, у дошкільних навчальних закладах можуть створюватись окремі групи, в яких виховання здійснюється іншою мовою, ніж в установах в цілому.