Верховна Рада призначила 30 стипендій молодим ученим
В обсязі 2 тис. гривень щомісячно
Верховна Рада ухвалила постанову “Про призначення у 2012 році іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених».
Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 269 із 332 народних депутатів України, зареєстрованих у сесійній залі.
Встановлено 30 іменних стипендій Верховної Ради для молодих учених в обсязі 2 тис. гривень щомісячно кожна.
Також ВР ухвалила постанову “Про присудження премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2011 рік“.
За дане рішення проголосували 276 із 333 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.
Постановою визначено 20 кандидатів на одержання премій у розмірі 20 тисяч гривень кожна. Премії встановлюються за результатами конкурсу.