Верховна Рада призначила 30 стипендій молодим ученим

Верховна Рада ухвалила постанову “Про призначення у 2012 році іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених».

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 269 із 332 народних депутатів України, зареєстрованих у сесійній залі.

Встановлено 30 іменних стипендій Верховної Ради для молодих учених в обсязі 2 тис. гривень щомісячно кожна.

Також ВР ухвалила постанову “Про присудження премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2011 рік“.

За дане рішення проголосували 276 із 333 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Постановою визначено 20 кандидатів на одержання премій у розмірі 20 тисяч гривень кожна. Премії встановлюються за результатами конкурсу.