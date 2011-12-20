У Чернівцях кинулася з мосту 17-річна студентка коледжу

У Чернівцях, стрибнувши з мосту, розбилася 17-річна дівчина.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у відділі зв’язків зі ЗМІ Управління МНС України в Чернівецькій області, тіло дівчини знайшли у річці Прут після того, як надійшов сигнал тривоги від чернівчан, які побачили її у воді.

Працівники МНС разом з рятувальниками міської рятувальної служби витягнули дівчину з води вже без ознак життя. До приїзду «швидкої допомоги» рятувальники надавали першу допомогу, однак безрезультатно.

За даними УМНС, дівчина 1994 року народження була мешканкою села Чорногузи Вижницького району Чернівецької області.

На мосту знайшли її паспорт. Дівчина навчалася в одному з коледжів обласного центру, але останній тиждень не відвідувала заняття. Близькі та знайомі не виключають, що причиною самогубства могли стати особисті психологічні проблеми у загиблої.