У київських дитсадках лякають голодом

Каша на воді, суп без м`яса, відсутність фруктів - у дитячих садках столиці виникла складна ситуація з постачанням продуктів. Бюджет заборгував постачальникам харчування майже 30 млн грн. Багато садків викручуються як можуть, а в деяких батьків вже попередили: з нового року за харчування доведеться платити у повному обсязі! Або ж постачати дітей їжею з дому, пише "Сегодня".

«Нас уже попередили, що з нового року доведеться оплачувати харчування повністю - 320 грн, хоча зараз ми платимо 160 грн (решта компенсував бюджет. - Авт.) Кажуть, що немає грошей. Та й дітей зараз годують рисовою кашею на воді, суп теж частенько на воді, і якщо раніше до вінегрету додавали котлетку, то зараз цього немає, давно не давали рибу», - поскаржилася мама з Шевченківського району.

А от у садочку № 40 на вул. Мельникова нам сказали, що проблеми з харчуванням були, але зараз вже все гараз. «У бюджеті не вистачило грошей на оплату продуктів до кінця року. Адже місто оплачує половину вартості від щоденного харчування кожної дитини: до 3 років - 4,55 грн в день, а за старшого - майже 7 грн. Але у батьків ми грошей не просили, самі викручувалися», - розповіли нам в дитсадку. Перебої з фінансуванням дитячого харчування були і в саду № 74 на Нивках.

«Ми тепер не беремо продукти про запас, тільки на два тижні вперед. Нам пояснили в главку освіти, що через те, що продукти подорожчали, до кінця року не вистачило грошей», - сказали нам в саду. А от у дитсадку № 126 на пр-ті Бажана, 6-б кажуть, що довгий час не привозили дітям фрукти. «Але ось нещодавно відновили поставки, підписали договір, і тепер дітям даємо банани, апельсини та яблука», - розповіла нам директор дитсадка Тетяна Щокотенко.

Постачальники продуктів кажуть, що бюджет їм заборгував величезні гроші. «Звичайно, ми продукти все одно возимо, оскільки давно співпрацюємо і розуміємо, що дітей без їжі залишити не можна. Але хотілося б, щоб з нами розрахувалися», - сказали нам в одній з компаній-постачальників.

За словами заступника голови КМДА Леоніда Новохатька, в кожному районі є заборгованість, причому в деяких доходить і до 2 млн грн, а в цілому, за словами голови комісії Київради з гуманітарної політики Алли Шлапак, борг за їжу в школах і садках складає 30 млн грн.

«До Нового року ще два тижні, сподіваємося, що з постачальниками розрахуємося. Але ніхто не має права змушувати батьків оплачувати повну вартість харчування у дитсадку. Це не законно», - запевнив Новохатько. У фінуправлінні КМДА нам сказали, що вже прийнято рішення про виділення субвенції у розмірі 270 млн грн. Вони якраз і підуть на погашення заборгованості за дитяче та шкільне харчування. А поки що батькам радять постачати малюків провізією. «Нам сказали: давайте йому бутерброди, супчики в судочках», - каже мама малюка в Шевченківському районі.