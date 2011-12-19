У львівській школі будують сховок УПА

В кабінеті історії однієї з місцевих шкіл - учні вивчатимуть історію визвольного руху безпосередньо у партизанському укритті, повідомляє 5 канал.

Криївку в розрізі обладнають так, як виглядав справжній сховок. Там будуть макети зброї, гасова лампа, друкарська машинка і, звичайно, замаскований лаз.

Ініціатор підпільного кабінету історії Андрій Бень каже, що криївка у розрізі розповідатиме про побут повстанців. Учні зможуть побачити, як жили та воювали бійці УПА.

Створити макет схованки допомагають діти після уроків. Криївку як і належить роблять з дерева, зверху вона буде замаскована травою та опалим листям.

Ініціатори будівництва кажуть вони добре знають, як виглядає справжній сховок УПА, адже неодноразово реставрували лісові криївки. Серед речей повстанців - стіл, лавка і тапчан. На стіні обов`язково образ Покрови.

Учителі кажуть, що до класу-музею можуть приходити учні будь-якого навчального закладу, адже побачити макет справжньої криївки у Львові практично неможливо. Та й уроки історії тут будуть цікавіші, переконані школярі.

Криївку планують добудувати вже за кілька днів, а згодом переобладнати та доповнити історичним матеріалом увесь клас. Тож учні школи з гордістю говоритимуть, що історію УПА вони вивчають у справжній криївці.