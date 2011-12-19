Студенти КПІ звинувачують Табачника у брехні
Наводять приклади
Студенти національного технічного університету "Київський політехнічний інститут" заявляють, що конкурс на посаду ректора попри обіцянки міністра освіти Дмитра Табачника досі не оголошено.
Вони нагадують, що ще 26 жовтня на прес-конференції головний освітянин обіцяв, що 1 листопада закінчиться контракт із ректором Михайлом Згуровським – і "буде оголошено конкурс".
"Вже 46 днів як закінчився контракт ректора КПІ. Конкурс не оголошено. Причини навмисної бездіяльності МОНМС нам не відомі, але наслідком її є невизначеність, яка ніяким чином не сприяє нормальній роботі найкращого ВНЗ України", - зазначають студенти.
Вони також додають, що "виконання своїх безпосередніх обов’язків профільне міністерство підміняє тактикою заплутування та брехні". Зокрема, пишуть студенти, "брехня" Табачника полягає в тому, що він начебто встиг втомитися від їхніх звернень, які він зневажливо назвав «бурею у шклянці води».
"Правда полягає в тому, що від нічогонеробства втомитись неможливо. Тривалий час будь-які звернення представників колективу КПІ просто і без пояснень ігнорувались бюрократичним апаратом міністерства, що можна розцінювати як навмисне затягування часу для підготовки до реалізації рейдерських задумів відносно КПІ", - відповідає молодь міністру.
Ще одна "брехня" Табачника, на їхню думку, - це спроба прив’язати проблеми зі Статутом КПІ до оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади ректора.
"На справді, питання статуту КПІ не має ніякого відношення до процесу оголошення конкурсу – це по перше. Єдиний аргумент міністра, відносно статуту КПІ, те що не вистачає одного речення «не менш як 10 відсотків — виборні представники з числа осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі». Хоча в КПІ 10 відсотків студентів бере участь у конференції трудового колективу вже більше 10-ти років. Зрозуміло, що це чергова зачіпка, щоб не оголошувати конкурс", - пояснюють вони й роблять висновок, що це "чергова зачіпка з боку міністра, що базується на перекручених та неправдивих фактах".