Табачник за 5 млн прорекламує українські ВНЗ в Азії і Африці

ДП «Інформаційно-іміджевий центр» Міністерства освіти 14 грудня за результатами тендеру уклало угоду з ТОВ «Рекламне агентство «Центр» на послуги з проведення рекламної компанії з пропагування системи освіти України в засобах масової інформації, розрахованих на закордонну аудиторію. Про це пише Zn.uaз посиланням на Наші гроші.

Вартість угоди склала 5,10 млн грн, йдеться у «Віснику державних закупівель».

Рекламна компанія направлена на просування експорту українських освітніх послуг на зарубіжні ринки для залучення до навчання в Україні іноземців. Два ролики довжиною 30 та 60 секунд мають вийти на міжнародному новинному телеканалі. Цільовими регіонами є країни СНД (регіон Середньої Азії), а саме Казахстан, Узбекистан, Туркменістан, Таджикистан, а також країни Близького Сходу і північної Африки.

Раніше ZN.UA повідомляло, що міністр освіти і науки, молоді та спорту Дмитро Табачник констатував рекордне зростання кількості іноземних студентів в Україні у 2010 році.За його словами, це стало можливим завдяки наказу Міносвіти, яким ВНЗ дозволялося самостійно обирати мову викладання для іноземців.

За даними Д.Табачника, на сьогодні в Україні навчаються більше 48 тисяч іноземних студентів. З них найбільша кількість — це студенти з Китаю, яких близько 6 тисяч, також із Туркменістану — 5 тисяч, з Росії — 3,5 тисячі і з Індії — 3 тисячі.