Табачник божиться, що на посаду Згуровського ніхто не зазіхає

Міністр освіти і науки, молоді та спорту Дмитро ТАБАЧНИК закликає Національний технічний університет «Київський політехнічний інститут» передати у Кабінет міністрів зміни до свого статуту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції.

За словами Д.ТАБАЧНИКА, Міносвіти вже тричі нагадувало вченій раді університету та його ректору, щоб вони привели у відповідність свій статут.

Д.ТАБАЧНИК нагадав, що для цього є два шляхи: по-перше, звернутися до Кабміну, аби цей орган вніс відповідні зміни своїм рішенням, і по-друге, погодитися із загальним порядком і внести зміни за допомогою наказу Міністерства освіти.

Відповідаючи на запитання про те, що у КПІ стверджують, що вже півроку тому спрямували свої зміни до статуту у державні органи, Д.ТАБАЧНИК сказав, що це не відповідає дійсності. За його словами, відповідно до нового законодавства, документи треба надсилати не міністерству, а Кабінету міністрів.

«Ніхто не збирається зазіхати на посаду ректора КПІ поготів. 20 років керує – хай ще 20 років керує. Успіхи фантастичні», - сказав Д.ТАБАЧНИК.

Як повідомляв УНІАН, 26 жовтня майже 5 тисяч студентів КПІ прийшли до Міносвіти з вимогою зустрічі з Д.ТАБАЧНИКОМ. Акція була викликана тим, що вже півтора місяці студентський і трудовий колектив КПІ не можуть отримати відповіді від міністерства, коли буде оголошено конкурс на заміщення посади ректора КПІ і хто очолить виш з 1 листопада, коли завершується каденція діючого ректора.

1 листопада Д.ТАБАЧНИК призначив Михайла ЗГУРОВСЬКОГО в.о. ректора НТУУ «КПІ» з 2 листопада і до “заміщення вакантної посади ректора в установленому порядку”.

15 грудня представники колективу КПІ побіцяли вдатися до акцій протесту, якщо Міносвіти не оголосить конкурс на заміщення посади ректора.

За їхніми словами, 1 грудня перший заступник міністра освіти Євген СУЛІМА письмово поінформував університет, що начебто конкурс планується оголосити після приведення статуту НТУУ «КПІ» у відповідність до Закону України «Про вищу освіту».

За словами голови профкому співробітників НТУУ «КПІ» Віталія МОЛЧАНОВА, цим листом Міносвіти фактично поставив під сумнів легітимність чинного статуту вишу, затвердженого постановою уряду та указом Президента.

Заступник голови Наукового товариства студентів та аспірантів НТУУ «КПІ» Валерій БУНЯК припустив, що насправді зволікання з оголошенням конкурсу на посаду ректора вишу не пов’язане зі статутом. «Я думаю, що може бути дві цілі. Перша - привести статут до затвердження Міністерством науки, освіти, молоді та спорту, тобто фактично міністерство хоче дезавуювати указ Президента про те, що статут затверджується Кабінетом міністрів», - сказав В.БУНЯК.

Ще одна мета, на його переконання, полягає в тому, щоб дестабілізувати ситуацію у колективі і якимись провокативними діями добитися зміни керівництва університету.