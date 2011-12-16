Табачник пожалівся, що від нього вимагають забагато підручників

Міністр освіти і науки, молоді та спорту Дмитро ТАБАЧНИК заявляє, що проектом державного бюджету на 2012 рік передбачено 228 млн. грн. для друку підручників для першого і частково другого класів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на прес-конференції.

За словами міністра, кошти передбачені для друку підручників для початкової школи.

Д.ТАБАЧНИК уточнив, що передбачається наступного року надрукувати повний комплект підручників для першого та частково для другого класу.

«Кошти у держбюджеті передбачені в обсязі понад 228 млн. грн.», - сказав Д.ТАБАЧНИК.

На запитання, чи будуть наступного навчального року школярі забезпечені підручниками, Д.ТАБАЧНИК відповів, що усі учні забезпечені новими підручниками для 10-го і 11-го класу. Водночас він поскаржився, що міністерству надаються завищені розрахункові дані щодо необхідної кількості підручників з областей.

«Як пояснити педагогу, що спочатку підручник треба дати дитині, а потім собі, колезі і в методкабінет і забрати додому?», - запитав Д.ТАБАЧНИК.

За його словами, існує традиція, з якою важко боротись, і цим мають займатися місцеві управління освіти – спочатку учень, потім вчитель, потім предметний кабінет, потім методична полиця.

Міністр наголосив, що практика, коли друкувались підручники за кошти державного бюджету на 25-30% більше, ніж чисельність учнів, не буде продовжуватись.

Він пояснив, що Міносвіти ретельно перевіряє Рахункова палата, державні фінансові інституції.