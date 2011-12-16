Томенко підозрює, що Табачник «хитрує» з призначенням ректора КПІ

Заступник Голови Верховної Ради України Микола Томенко направив звернення Генеральному прокурору України з проханням перевірити причини та законність затримки Міністерства освіти і науки, молоді та спорту із оголошенням конкурсу на заміщення вакантної посади ректора Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Про це йдеться на персональному сайті віце-спікера.

Микола Томенко повідомив, що наприкінці листопада він направив звернення Міністру освіти і науки, в якому попросив надати інформацію про причини затримки оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади ректора НТУУ «КПІ» відповідно до вимог чинного законодавства України. За словами М.Томенка, у відповідь Міністерство повідомило, що причиною відсутності рішення щодо оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади ректора даного Університету є невідповідність положень Статуту Університету нормам Закону України «Про вищу освіту» щодо складу конференції трудового колективу, що, на думку Міністерства, може спричинити порушення під час проведення конференції трудового колективу з виборів ректора.

У своєму зверненні до Генпрокурора М. Томенко наголосив, що зазначений аргумент Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України не є переконливим, оскільки лише формально положення Статуту Університету не відповідають нормам Закону України «Про вищу освіту» в частині участі студентів у виборах ректора, так як, вже більше 10 років не менше як 10 відсотків від загальної кількості делегатів трудового колективу є саме студенти Університету і це жодним чином не може спричинити порушення під час проведення конференції трудового колективу з виборів ректора. А положення Статуту Університету в частині процедури виборів ректора не суперечать чинному законодавству України, в тому числі і Закону України «Про вищу освіту». І тому немає жодних законних підстав не оголошувати конкурсу на заміщення вакантної посади ректора Національного технічного університету «Київський політехнічний інститут».

Більше того, М.Томенко нагадав, що 25 листопада 2011 року в.о. ректора НТТУ «КПІ» М.Згуровський звернувся до Прем’єр-міністра України з проханням доручити МОНмолодьспорт розробити та внести на розгляд Кабінету Міністрів України проект постанови КМУ про затвердження змін до Статуту НТТУ «КПІ». А 29 листопада Прем’єр-міністром було дано доручення Міністру освіти і науки та Міністру юстиції розглянути звернення М.Згуровського, дійти узгодженої позиції та у разі необхідності подати на розгляд Кабінету Міністрів узгоджені пропозиції.

Підсумовуючи, Микола Томенко попросив Генпрокурора, беручи до уваги норми Закону України «Про вищу освіту», які чітко визначають механізм та процедуру проведення виборів ректора вищого навчального закладу, доручити перевірити законність дій керівництва Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України в частині відсутності прийняття рішення про оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади ректора Національного технічного університету «Київський політехнічний інститут».