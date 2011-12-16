Чернівецькому університету вручили сертифікат ЮНЕСКО

У Мармуровій залі Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича відбулася церемонія вручення сертифікату ЮНЕСКО, який підтверджує включення резиденції митрополитів Буковини і Далмації, нині ЧНУ, до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Як передає кореспондент УНІАН, на урочистостях з цієї нагоди було запрошено близько 300 гостей. На заході були присутні Генеральні консули Польщі, Румунії, Чехії, перший секретар посольства Ізраїлю, представники всіх національно-культурних товариств Буковини, ректор Сучавського університету (Румунія) представник чеського фонду Йозефа, Марії та Зденки Главкових (будівничих резиденції), а також відповідальний секретар національної комісії України у справах ЮНЕСКО Роксолана ІВАНЧЕНКО.

Відповідно до делегованих повноважень від генерального директора ЮНЕСКО Ірини БОКОВОЇ, Р.ІВАНЧЕНКО вручила сертифікат голові Чернівецької ОДА Михайлові ПАПІЄВУ, а той – ректору ЧНУ ім.Федьковича Степанові МЕЛЬНИЧУКУ.

До присутніх із вітальним словом звернувся М.ПАПІЄВ, який відзначив, що ця подія «увінчує кількарічні зусилля великої групи людей, фахівців, науковців, владників, причетних до збереження нашого славного міста, наших улюблених Чернівців».

За його словами, включенням ЧНУ до Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, «складено данину поваги до архітекторів, насамперед до Йозефа Главки, архітекторів та будівельників колишніх часів, які створили це диво всесвітньо історичного значення та величі. Відбувся акт вдячності багатьом поколінням чернівчан і не тільки за збереження цього дива, яке, ще й визнано одним із семи чудес України”.

Як зазначив М.ПАПІЄВ, те, що відбулося в Парижі, на засіданні Комітету ЮНЕСКО, а також сьогоднішня подія, це «лише початок кропіткої та багатолітньої роботи». «Внесення нового об’єкта до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО - серйозна нагода привернути до неї увагу, до його видатної універсальної цінності. Увагу чи не всього світу привернуть і Чернівці, і вся Буковина, весь наш край», - наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, 29 червня 2011 року на засіданні Комітету ЮНЕСКО у Парижі резиденцію митрополитів Буковини (тепер – ЧНУ) внесено до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.