Табачнику приємно, що в Росії визнали свої помилки

Міністр науки та освіти, молоді та спорту України Дмитро ТАБАЧНИК заявляє, що Міністерство освіти Росії визнало свої помилки при видачі Андрію СЛЮСАРЧУКУ копії диплома про закінчення російського медичного вищого навчального закладу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на прес-конференції.

Д.ТАБАЧНИК сказав, що раніше Міносвіти Росії створило комісію для розслідування цього інциденту, й сьогодні Міністерство освіти України отримало офіційну відповідь, в якій російські органи визнають свою помилку.

Д.ТАБАЧНИК процитував частину офіційного листа, відповідно до якого «дублікат державного диплома про закінчення вишу був виданий СЛЮСАРЧУКУ в 2005 році. Дублікат був виданий завідуючим архівом Російського національного медичного університету ім. Пирогова, яку звільнено».

Також Міносвіти Росії визнає, що в архівній документації було допущено низку помилок. Всього, за словами Д.ТАБАЧНИКА, російська сторона визнає 9 таких помилок у документації.

За словами українського міністра, приємно, що після 4 років листування російські органи визнають, що це їх провина, й що вони дійсно видали дублікат диплома, що було документально зафіксовано.

Як повідомляв УНІАН, А.СЛЮСАРЧУКА звинувачують у підробці дипломів про закінчення низки вищих навчальних закладів, у тому числі й російського медичного університету.

Раніше, кілька років тому в ЗМІ з`явилася серія публікацій про феноменальні здібності А.СЛЮСАРЧУКА, який відтворював по пам`яті великі обсяги інформації, зокрема, 30 мільйонів цифр у числі «пі» після коми, вигравав шахові партії у комп`ютера, цитував напам`ять текст з будь-якої сторінки «Кобзаря» і робив обчислення з астрономічного розміру числами. А.СЛЮСАРЧУК також, назвавшись нейрохірургом, лікував хворих людей.

А.СЛЮСАРЧУК став лауреатом Державної премії України, йому було надано звання професора.

Проте в результаті розслідування газети «Експрес» з`ясувалося, що А.СЛЮСАРЧУК - самозванець, у якого немає ні диплома медичного вузу, ні вищої освіти. В результаті діяльності псевдолікаря були покалічені десятки обдурених ним людей, а також зафіксовано, як мінімум, три смертельні випадки.