Міністерські «ігри» з КПІ

Не минуло і семи (!) тижнів як Міністерство освіти і науки, молоді та спорту нарешті спромоглося пояснити, чому в одній із найбільших та найпотужніших вищих шкіл країни - Національному технічному університеті «Київський політехнічний інститут») і досі не оголошено конкурс на заміщення посади ректора. Отож, увага: «корінь зла», виявляється, в Статуті Університету. Останній, як повідомляє офіційний Інтернет-сайт МОНМС, не відповідає закону України «Про вищу освіту». І поки ці «невідповідності» не буде усунено, на оголошення конкурсу, буцімто, чекати марно.

Гальмує обрання нового ректора КПІ абзац третій частини першої статті 37 Закону України «Про вищу освіту». А саме: положення про те, що у вищому колегіальному органі громадського самоврядування (який, власне, і обирає претендента на посаду ректора) повинні бути представлені не тільки всі категорії працівників ВНЗ, а й ті, хто у ньому навчається.

«При цьому не менш як 75% загальної чисельності делегатів повинні становити науково-педагогічні працівники ВНЗ, які працюють у ньому на постійній основі, і не менш як 10 % - виборні представники з числа осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі», -- пояснює свою позицію МОНМС.

Натомість, у Статуті КПІ вищим колегіальним органом громадського самоврядування визнано конференцію трудового колективу. Не менш як 75 відсотків її делегатів мають бути науково-педагогічними працівниками Університету. Усі решта: інші категорії працівників. Такі «суттєві» розбіжності між Законом та Статутом, на думку міністерства, «можуть спричинити порушення під час проведення конференції трудового колективу із виборів ректора».

М’яко кажучи «дивним» називає таке формулювання причини адвокат Валерій Буняк:

«Спочатку міністерство ніяк не пояснювало затягування із оголошенням конкурсу. Тоді, до речі, жодних претензій до Статуту Університету не було. Уперше питання його начебто невідповідності Законові України постало 1 грудня. Думаю, пов’язано це з тим, що прем’єр-міністр доручив пришвидшити оголошення конкурсу. Та замість того, щоб почати виконувати цю вимогу, міністерство почало грати у бюрократичні ігри, прикриватися Статутом. Справжня мета таких дій – дестабілізувати ситуацію в колективі. І з часом, провокативними діями змінити керівництво Університету».

У тому, що проблема не в Статуті, переконане і студентство. Олег Десятов, голова студради «КПІ» переконує: якби було бажання оголосити конкурс, жоден би Статут міністерство не зупинив.

На підтвердження своїх слів наводить приклад із виборами ректора у Національному університеті «Острозька академія». У середині листопада Кабмін звільнив у зв’язку із закінченням терміну дії контракту його ректора. Тоді ж визнав такою, що втратила чинність і постанову, якою затверджувався Статут академії. Проте уже 28 листопада профільне Міністерство оголосило конкурс на зайняття посади ректора «Острозької академії». Одним словом: може, якщо схоче.

«Виходить така ситуація, що конкурс взагалі оголошувався без Статуту. У нашому ж випадку, зачіпаються за якісь суто технічні моменти», -- каже О. Десятов і запевняє: напруга в студентському та професорсько-викладацькому колективах зростає. Якщо найближчим часом конкурс на посаду ректора так і не буде оголошено, без студентських страйків навряд чи минеться.

Старші «колеги по нещастю» також не гають часу дарма. За словами Валерія Буняка, якщо «полюбовно» вирішити це питання не вдасться, трудовий колектив Університету готовий йти на крайні міри. Уже, мовляв, підготовлено позов до суду проти міністерства, з вимогою визнати його діяльність протиправною. Поки що його тримають у шухлядці…

У міністерстві запевняють: МОНмолодьспорт завжди налаштоване на фахову дискусію та конструктивний діалог. Тому вже 16 грудня Дмитро Табачник має зустрітися з представниками трудового та студентського колективів КПІ. Таку зустріч проанонсували на прес-конференції в УНІАНі представники самого Університету. От тільки у тому, чи буде вона конструктивною, фаховою, а головне дієвою – вони не певні. Кажуть, свого часу міністр уже багато-чого обіцяв, у тому числі і вчасно оголосити конкурс на заміщення посади ректора… Отож ціну його словам знають уже із власного досвіду.

Нагадаємо, 1 листопада цього року закінчився контракт між Міністерством освіти та Михайлом Згуровським, який до того часу очолював виш. Нині він – виконуючий обов’язки. Попри те, що після чисельних мітингів на підтримку Згуровського міністр Дмитро Табачник обіцяв трудовому колективу та студентам оголосити конкурс на заміщення посади ректора відразу після закінчення контракту, цього не сталося і досі. Проводити вибори нового ректора міністерство не поспішає.

Тетяна Лавренюк